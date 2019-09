Mondiali lotta: Chamizo conquista semifinale e carta olimpica. Ai Giochi 127 azzurri TOKYO 2020





Pubblicato: 20 Settembre 2019

L’Italia conquista il primo pass per Tokyo 2020 nella lotta grazie a Frank Chamizo impegnato nei Campionati del Mondo a Nur-Sultan, in Kazakistan. Il plurimedagliato azzurro, numero uno del ranking nei 74 kg, ha ottenuto la qualificazione grazie al successo per 5-0 contro il padrone di casa kazako Daniyar Kaisanov che gli è valso anche l’accesso alla semifinale della competizione iridata.

Messa in tasca la carta olimpica, Chamizo tornerà tra poco sulla materassina per agguantare la finale e ottenere così la possibiltà di gareggiare per il suo terzo titolo mondiale.

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 127 (64 uomini, 63 donne) in 17 discipline differenti con 5 pass individuali. Ecco il dettaglio:

- Vela (9 carte olimpiche per 6 equipaggi: 470 d, 470 u, Laser Radial d, Nacra 17 u/d, RS:X d, RS:X u);

- Tiro a volo (6 carte olimpiche: Trap 2 d, Skeet 2 u, Skeet 2 d);

- Ginnastica ritmica (5 carte olimpiche d);

- Tiro a Segno (2 carte olimpiche: Carabina 3p u, Carabina 10 m u)

- Tiro con l'Arco (2 carte olimpiche: 1 u e 1 d)

- Nuoto di fondo (3 pass individuali: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni 10 km)

- Tuffi (1 carta olimpica piattaforma d)

- Nuoto (16 carte olimpiche: 4x100 sl u, 4x100 Mixed Medley 2 u e 2 d, 4x200 sl u, 4x100 mista d)

- Pallanuoto (carta olimpica per la squadra maschile, 11 unità)

- Softball (carta olimpica, 15 unità)

- Pallavolo (carte olimpiche per la squadra femminile e la squadra maschile -12 d, 12 u)

- Arrampicata Sportiva (1 pass individuale: Ludovico Fossali)

- Canoa (3 carte olimpiche: K1 200 u, K2 1000 u)

- Canottaggio (23 carte olimpiche: Due senza F, Doppio PL M, Quattro senza M, Quattro di coppia M. Due senza M, Doppio PL femminile, Quattro di Coppia F, Doppio F, Singolo M)

- Sport Equestri (Carta olimpica per la squadra di Completo: 2 M e 2 F)

- Pentathlon Moderno (pass per Elena Micheli)

- Lotta (1 carta olimpica: stile libero 74 kg)