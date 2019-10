Malagò a Skipass per celebrare i risultati della FISI. Roda lo nomina socio benemerito della Federazione A MODENA





Pubblicato: 31 Ottobre 2019

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha partecipato oggi - a ModenaFiere - all'apertura dell'edizione numero 26 di Skipass, il salone del Turismo e degli Sport Invernali. La giornata è stata caratterizzata da un dibattito con il Presidente della FISI, Flavio Roda, incentrato sul tema legato ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.Presenti molti campioni azzurri, tra cui gli olimpionici Sofia Goggia, Michela Moioli e Giuliano Razzoli, Dominik Paris, Federica Brignone, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Robert Antonioli, Michele Boscacci e Peter Fill.

Malagò ha aperto il suo intervento elogiando la Federazione per i risultati agonistici ottenuti e per il virtuoso percorso gestionale degli ultimi anni, che ha fatto registrare anche un sensibile aumento dei tesserati. "La FISI racchiude 15 discipline, è un esempio. Faccio i complimenti al Presidente Roda e a tutti i ragazzi per l'impegno e per i successi conseguiti. I numeri parlano da soli e sanno fotografare i meriti oggettivi del vostro movimento, un vero modello di riferimento. L'anno prossimo festeggerete il Centenario e sono sicuro che ci regalerete tante altre soddisfazioni. Su Milano Cortina 2026, in attesa della definizione della governance, posso solo dire che le fue Federazioni coinvolte, FISI e FISG, avranno un ruolo importante e attivo a prescindere dal loro know how. L'Italia è il paese più bello del mondo, in questo meraviglioso contesto siamo stati capaci di fare squadra sia per i Mondiali di Cortina 2021 di sci alpino che in occasione della candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026, tagliando due traguardi speciali".

Il Presidente Roda ha sottolineato gli obiettivi e gli sforzi profusi dalla Federazione. "Lo sport è agonismo ma anche promozione del territorio, nel nostro caso montano, non dobbiamo pensare solo alle stazioni più blasonate, ma anche a quelle meno conosciute che sono altrettanto belle. In Italia, FISI organizza 7500 gare, un indotto diretto che va a beneficio del territorio, occorre tenerlo presente per fare sistema e attirare i giovani verso la montagna".

Malagò, al termine del dibattito, ha consegnato la Palma d'Oro a Massimo Rinaldi (Direttore Sportivo Sci Alpino), Gianluca Rulfi (Direttore Tecnico sci femminile), Matteo Guadagnini (Allenatore Responsabile Slalom CdM femminile) e Luca Pozzolini (Allenatore Responsabile Snowboardcross Cdm).

La giornata si è chiusa con una sorpresa: Roda ha assegnato a Malagò il Distintivo d'Oro FISI: "Un riconoscimento molto particolare che gli permetterà di diventare socio benemerito della FISI - ha spiegato Roda -, in questi ultimi mesi si è impegnato oltremodo per tenere insieme il mondo dello sport". Il Presidente del CONI ha voluto ringraziare il numero uno della FISI e tutta la Federazione. "So che ne sono stati assegnati pochi di questi riconoscimenti nei vostri primi 100 anni di storia. Per questo mi sento orgoglioso, non solo del titolo, ma anche delle splendide parole che mi avete dedicato".

Il sipario è calato con la proiezione sullo schermo proprio del logo del Centenario FISI. Skipass entrerà nel vivo venerdì 1 novembre alle ore 16 con la consueta "Festa degli Azzurri", che decreterà il vincitore del premio "Atleta dell'Anno".