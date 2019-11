Basket 3x3, doppia chance di qualificazione olimpica per l'Italia femminile: 1° torneo a marzo in India TOKYO 2020





Pubblicato: 01 Novembre 2019

La Nazionale femminile di basket 3x3 parteciperà, dal 18 al 22 marzo 2020 in India, al FIBA 3x3 Olympic Qualifying Tournament, torneo di qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020, come testa di serie del Girone D. Non solo: è anche qualificata di diritto per il successivo FIBA 3x3 Universality Olympic Qualifying Tournament, secondo torneo di qualificazione olimpica, che si terrà ad aprile, in date e località ancora da stabilire, qualora non riuscisse a centrare la qualificazione al primo tentativo. Questo l'esito per l'Italia della cerimonia che si è tenuta oggi ad Utsunomiya (Giappone) alla vigilia del FIBA 3x3 World Tour, il campionato del mondo per squadre 3x3.

Ad Utsunomiya si è tenuta una manifestazione storica per il 3x3. Sono state rese note le prime otto squadre (4 maschili e 4 femminili) che in base al ranking si sono qualificate direttamente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dove per la prima volta il 3x3 è fra le discipline olimpiche. Risultano, quindi, già qualificate per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 le nazionali maschili di Cina, Serbia, Russia e Giappone e quelle femminili di Cina, Russia, Mongolia e Romania. Nei rispettivi ranking la Nazionale azzurra maschile occupa il 29° posto, quella femminile si attesta invece in ottava posizione.





In base a queste classifiche sono state definite le composizioni dei due Tornei di qualificazione olimpica: protagoniste quaranta Nazionali (20 maschili e 20 femminili), che daranno vita dal 18 al 22 marzo al FIBA 3x3 Olympic Qualifying Tournament in India. L'Italia femminile è testa di serie nel girone D con Taipei, Repubblica Ceca, Svizzera ed India. Le prime tre Nazionali maschili e le prime tre Nazionali femminili si qualificheranno per i Giochi Olimpici. Le azzurre sono anche entrate di diritto nel successivo, eventuale, girone di qualificazione olimpica insieme ad Ungheria, Giappone, Iran, Paesi Bassi e Taipei (con Estonia, Germania e Ucraina pronte a subentrare nel caso in cui le Nazioni già sorteggiate guadagnassero la carta olimpica nel primo torneo). Si giocherà ad aprile. Da questa seconda ed ultima fase si qualificheranno ai Giochi una sola Nazionale. La doppia possibilità di qualificazione ai Giochi Olimpici è stata accolta con grande favore dalla FIP: "Essere ammessi nel Girone di Qualificazione Preolimpico come testa di serie è una grande soddisfazione per le nostre Azzurre e per la Federazione e premia il lavoro fatto da tutti - ha affermato il presidente FIP Giovanni Petrucci -. Siamo molto contenti perché con l'ingresso di diritto anche nel secondo torneo di Qualificazione di aprile, abbiamo due chance per andare ai Giochi Olimpici. Continueremo a lavorare in tal senso con umiltà, determinazione ed entusiasmo"