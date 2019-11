Coppa del Mondo di fioretto: esordio stagionale da urlo per Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca SCHERMA





Pubblicato: 23 Novembre 2019

Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca sono salite insieme sul podio della prima tappa stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Al Cairo Arianna Errigo ha conquistato il primo posto battendo in finale la sorprendente cinese, classe 1999, Shi Yue che, in semifinale, aveva sconfitto 15-11 Elisa Di Francisca. Elisa da canto suo ha iniziato la stagione dallo stesso terzo gradino del podio conquistato ai Mondiali di Budapest dello scorso mese di luglio.

Arianna Errigo è tornata, ventinove mesi dopo la tappa di Tauber di aprile 2017, a disputare un assalto finale in Coppa del Mondo. In semifinale Arianna ha messo a segno la stoccata del 15-14 con cui ha sconfitto la francese Ysaora Thibus. La fiorettista azzurra era approdata in semifinale dopo un percorso che l'aveva vista prima superare col punteggio di 15-8 la cinese Cai Yuanting, quindi aver ragione, nel derby del tabellone delle 32, di Beatrice Monaco col punteggio di 15-12, poi superare per 15-14 la giapponese Yuka Ueno ed infine ai quarti avere la meglio, nel secondo derby di giornata, contro Martina Batini per 15-11.

L'olimpionica di Londra2012 ed argento olimpico a Rio2016 sale dunque sul terzo gradino del podio, al termine di una gara che, ai quarti di finale, l'aveva vista vincere per 15-9 il match contro la statunitense Lee Kiefer. Elisa Di Francisca aveva esordito superando la polacca Martyna Synoradzka per 15-5, proseguendo poi con la vittoria sulla statunitense Iman Blow col punteggio di 15-6 e con il successo per 15-14 sulla cinese Chen Qingyuan.

Si ferma ai piedi del podio Martina Batini. La pisana conclude all'ottavo posto una gara in cui aveva dapprima fermato la corsa dell'altra azzurra, Martina Favaretto per 15-7, poi ha eliminato la giapponese Sumire Tsuji per 15-13 e agli ottavi ha sconfitto la sudcoreana Jeon Hee Sook per 15-7.

Si erano invece fermate nel secondo assalto di giornata Martina Sinigalia, perché sconfitta 15-8 dalla francese Ysaora Thibus, e Francesca Palumbo, superata per 15-2 dalla cinese Shi Yue.

Stop nel turno delle 64 per Alice Volpi, sconfitta 15-10 dalla canadese Harvey, e per Elisa Vardaro, superata 15-13 dalla sudcoreana Hong Seo In, Erica Cipressa, fermata sul 15-11 dalla russa Kristina Samsonova, Camilla Mancini, stoppata dall'olimpionica russa Inna Deriglazova per 15-13, e per Martina Favaretto che ha subìto il 15-7 nel derby contro Martina Batini.

L'unica italiana ad essere eliminata ieri nella fase preliminare era stata Elisabetta Bianchin.