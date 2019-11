Coppa del Mondo, Team Relay colorato d'azzurro. Dominik Fischnaller 3° nel singolo SLITTINO





Pubblicato: 25 Novembre 2019

Domenica da ricordare per il team italiano dello slittino pista artificiale, grande protagonista ad Igls (Aut), prima tappa della Coppa del Mondo. Prima il terzo posto nel singolo ad opera di Dominik Fischnaller e poi l'Italia che ha centrato la vittoria nella gara di staffetta grazie ai due singoli Andrea Voetter e Dominik Fischnaller e alla coppia composta da Nagler e Malleier. I quattro hanno ottenuto un tempo totale pari a 2'09"638, che gli ha permesso di superare di 25 millesimi l'Austria, seguita a sua volta dalla Germania, staccata di 228 millesimi dalla vetta. Per l'Italia si tratta di un risultato importante soprattutto in vista del prosieguo della stagione.



Ordine d'arrivo staffetta Cdm Igls (Aut):

1. ITALIA (Voetter-Fischnaller-Nagler/Malleier) 2:09.638

2. AUSTRIA (Schulte-Mueller-Steu/Koller) +0.025

3. GERMANIA (Taubitz-Loch-Eggert/Benecken) +0.228

4. CANADA (Ellis-Watts-Walker/Snith) +0.287

5. LETTONIA (Zirne-Aparjods-Sics/Sics) +0.550

Sulla pista austriaca, che gli aveva regalato la seconda posizione nella scorsa stagione e la vittoria nel 2015, Fischnaller ha conquistato un ottimo terzo posto dietro solo all'austriaco Jonas Mueller, primo con il tempo di 1'41"015, e al russo Roman Repilov. Merito di una prima manche positiva (quarto), doppiata da una seconda run che gli ha permesso di aggiudicarsi la terza posizione (a 192 millesimi dalla vetta), anche grazie all'errore Aleksandr Gorbatcevich, che si rovescia nell'ultimo tentativo e finisce ultimo dopo aver concluso la prima parte di gara davanti all'altoatesino