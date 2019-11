E' subito Italia! In Svezia la staffetta mista vince la prima tappa di Coppa del Mondo BIATHLON





Pubblicato: 30 Novembre 2019

La stagione 2019/2020 della Coppa del Mondo di biathlon si colora subito di azzurro grazie al successo della staffetta mista.

Sulle nevi svedesi di Oestersund, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch (foto FISI) centrano la vittoria nella tappa d’esordio (seconda affermazione azzurra di sempre in questo format) in 1:05’56”1 (0+9 al poligono), precedendo la Norvegia (+4”1, 0+15) e la Svezia (+59”9, 0+11).

Con questo magnifico trionfo, l'Italia centra il sesto podio consecutivo in questo format di gare tra Coppa del mondo, Olimpiadi e Mondiali, allunga a 21 la striscia consecutiva di tappe di coppa in cui sale sul podio in almeno una competizione.