Lunedì 16 dicembre la Cerimonia dei Collari d'Oro con il Premier Conte. Diretta Rai2 dalle 11





Pubblicato: 13 Dicembre 2019

Appuntamento con le stelle dello sport. Lunedì 16 dicembre, a partire dalle ore 11.00, nella palestra monumentale di Palazzo H all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico (ingresso dal Giardino del Cinghiale - Piazza Lauro de Bosis) si svolgerà l’annuale cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano. All’evento parteciperà il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che consegnerà i Collari agli insigniti. Sul palco con lui ci saranno il Ministro per le politiche giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Anche in questa occasione, come già accaduto negli scorsi anni, oltre ai campioni mondiali delle discipline olimpiche e paralimpiche, saranno insigniti con il prestigioso riconoscimento anche numerosi atleti che si sono fregiati del titolo iridato prima del 1995.

Tra le personalità premiate ci saranno i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, e i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, protagonisti dell’assegnazione a Milano Cortina dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Saranno invece l’Accademia D’Armi Musumeci Greco, il Tiro a Volo Pieve a Nievole di Montecatini, la Spal, lo Sci Club Courmayer Monte Bianco e il Circolo Canottieri Roma le società ultracentenarie che riceveranno il Collare d’Oro.

Per i rappresentanti degli organi di informazione è obbligatorio l’accredito che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16.00 di sabato 14 dicembre 2019 alla email comunicazione@coni.it comprensivo di nome, cognome e testata. I cineoperatori non saranno ammessi all’interno in quanto la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 11 alle 12.55.

Questo l’elenco dei premiati:

CAMPIONI MONDIALI 2019

ARRAMPICATA SPORTIVA

Ludovico Fossali (Speed)

CICLISMO

Vittoria Bussi (Primatista dell’ora femminile – record conquistato il 13 settembre 2018)

MOTOCICLISMO

Lorenzo Dalla Porta (Moto 3)

NUOTO

Simona Quadarella (1500 sl), Gregorio Paltrinieri (800 sl), Federica Pellegrini (200 sl)

PALLANUOTO

Matteo Aicardi, Michael Alexandre Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Vincenzo Renzuto Iodice, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Alessandro Velotto

SPORT INVERNALI

Dominik Paris (SuperG, Sci Alpino), Dorothea Wierer e Dominik Windisch (Biathlon, Mass Start)

TAEKWONDO

Simone Alessio (-74 kg)

TIRO A VOLO

Diana Bacosi (Skeet)

ATLETI PARALIMPICI CAMPIONI MONDIALI 2019

ATLETICA LEGGERA

Assunta Legnante

CICLISMO

Luca Mazzone, Andrea Tarlao, Fabrizio Cornegliani, Alessandro Zanardi, Paolo Cecchetto

NUOTO

Simone Barlaam, Francesco Bocciardo, Antonio Fantin, Carlotta Gilli, Efrem Morelli, Federico Morlacchi, Stefano Raimondi, Arianna Talamona, Arjola Trimi.

SCHERMA

Beatrice Maria Vio

SPORT INVERNALI

Giacomo Bertagnolli, Fabrizio Casal

SCI NAUTICO

Daniele Cassioli

CAMPIONI GLOBAL GAMES

ATLETICA: Raffaele Di Maggio, Mario Alberto Bertolaso, Ruud Lorain Flovany Koutiki, Gaetano Schimmenti, Ndiaga Dieng

CAMPIONI MONDIALI PRIMA DEL 1995

AUTOMOBILISMO

Sandro Munari (Rally- 1977), Massimo Miki Biasion (Rally – 1988 e 1989), Tiziano Siviero (Rally copilota – 1988 e 1989)

ATLETICA

Francesco Panetta (3000 siepi - 1987)

CANOA – KAYAK

Oreste Perri (K1 1000 – 1975)

CANOTTAGGIO

Alberto Belgeri (Due di coppia – 1986), Igor Pescialli (Due di coppia – 1986), Francesco Esposito (Doppio Pesi Leggeri – 1994)

MOTOCICLISMO

Carlo Ubbiali (Vincitore di 9 titoli iridati CL.125 e 250 - Dal 1951 al 1960), Pier Paolo Bianchi (CL.125 – 1976, 1977 e 1980), Mario Lega (CL.250 - 1977), Eugenio Lazzarini (CL.125 – 1978), Marco Lucchinelli (CL.500 – 1981), Franco Uncini (CL.500 – 1982), Fausto Gresini (CL.125 - 1985-1987), Luca Cadalora (CL. 125 e CL. 250 – 1986, 1991 e 1992), Alessandro Gramigni (CL.125 - 1992)

NUOTO

Novella Calligaris (800 sl – 1973), Giorgio Lamberti (200 sl – 1991)

PENTATHLON MODERNO

Cesare Toraldo (Campione mondiale a squadre - 1986), Gianluca Tiberti (Campione mondiale individuale - 1990),

PUGILATO

Alessandro Mazzinghi (Pesi Superwelter – 1963 e 1968), Bruno Arcari (Pesi Welter - 1970), Franco Udella (Pesi Minimosca - 1975), Rocco Mattioli (Pesi Superwelter - 1977), Vito Antuofermo (Pesi Medi - 1979), Sumbu Kalambay (Pesi medi - 1987), Gianfranco Rosi (Pesi Superwelter - 1987 e 1989), Valerio Nati (Pesi Supergallo - 1989), Francesco Damiani (Pesi Massimi - 1989 e 1991), Massimiliano Duran (Pesi Massimi Leggeri - 1990), Tommaso Russo (Cat. -75 KG - 1991), Emanuela Pantani (Pesi Gallo - 2008)

SCHERMA

Leopolda Predaroli (Fioretto a squadre - 1957), Cristiana Bortolotti (Fioretto a squadre - 1957), Carola Cicconetti, Clara Mochi e Anna Rita Sparaciari (Fioretto a squadre - 1982 e 1983), Lucia Traversa (Fioretto a squadre - 1983 e 1990), Federico Cervi (Fioretto a squadre - 1985, 1986 e 1990), Sandro Resegotti (Spada a squadre - 1989 e 1990), Stefano Pantano (Spada a squadre - 1989, 1990 e 1993), Marco Arpino (Fioretto a squadre - 1994), Laura Chiesa (Spada individuale - 1994)

SPORT DEL GHIACCIO

Roberto Sighel (Pattinaggio di velocità - 1992)

SPORT INVERNALI

Carlo Senoner (Sci Alpino, Slalom - 1966), Carlo Prinoth (Slittino biposto - 1961), Giampaolo Ambrosi -Giovanni Graber (Slittino biposto - 1962), Norbert Huber-Hansjorg Raffl (Slittino biposto – 1990), Karl Brunner (Slittino – 1971), Arnold Huber (Slittino - 1991), Enrico De Lorenzo e Rinaldo Ruatti (Bob A 2 – 1962), Adriano Frassinelli (Bob a 2 – 1969), Gianfranco Gaspari (Bob a 2 – 1971), Franco Perruquet (Bob a 2 – 1975), Sergio Siorpaes (Bob a 2 – 1963 e 1966 e Bob a 4 - 1960 e1961), Pieralberto Carrara (Biathlon staffetta 4X 7,5 1990 e 1993), Johann Passler (Biathlon staffetta 4x7,5 – 1990 e 1993), Andreas Zingerle (Biathlon staffetta 4X7,5 e biatlon individuale - 1990-1993),

TIRO A VOLO

Bina Guiducci (Trap – 1969), Pia Lucia Baldisserri (Trap - 1990), Marco Venturini (Trap - 1991, 1993), Paola Tattini (Trap – 1994), Luciano Brunetti (Skeet – 1978), Bianca Rose Hansberg (Skeet – 1978)

CANOTTAGGIO

Francesco Saverio Di Donato

PERSONALITÀ

Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia), Gianpietro Ghedina (Sindaco di Cortina), Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Luca Zaia (Presidente Regione Veneto)

SOCIETÀ’ SPORTIVE

SPAL Società Polisportiva Ars et Labor (Fondata nel 1907), Circolo Canottieri Roma (Fondata nel 1919), Accademia d’Armi Musumeci Greco (Fondata nel 1978), Tiro a Volo Pieve a Nievole-Montecatini (Fondata nel 1907), Sci Club Courmayer Monte Bianco (Fondata nel 1912)

PALMA D’ORO AL MERITO TECNICO

Marco Andreatta (Sport Invernali), Massimo Barbolini (Pallavolo), Giorgio Cagnotto (Tuffi), Mirco Cenci (Tiro a Volo), Giuseppe Coan (Canoa-Kayak), Salvatore Di Naro, Attilio Fini e Andrea Magro (Scherma), Gianfranco Pizio (Sport Invernali, Sci di Fondo), Giuseppe Polti (Canottaggio), Carlo Recalcati e Sergio Scariolo (Pallacanestro), Fulvio Vailati (Ginnastica).

PREMIO AL VINCITORE TROFEO CONI 2019

Comitato Regionale CONI Veneto