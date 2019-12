Il Procuratore Generale dello Sport Taucer incontra le prime Federazioni su abusi sessuali e bullismo GIUSTIZIA SPORTIVA





Pubblicato: 16 Dicembre 2019

Il Procuratore Generale dello Sport, Prefetto Ugo Taucer, ha organizzato domani, 17 dicembre, alle ore 11:30, nella Sala della Giustizia Sportiva presso la sede del CONI, un primo incontro con alcune federazioni per affrontare i temi relativi agli abusi ed alle molestie sessuali ed agli episodi di prevaricazione con atti di bullismo.

In questa occasione sono stati invitati a partecipare il Presidente, il Segretario Generale ed il Procuratore Federale di una rappresentanza ristretta di sport di squadra e di sport individuali. In particolare l’invito è stato rivolto alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), alla Federazione Italiana Rugby (FIR), alla Federazione Italiana Scherma (FIS) e alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE). Queste ultime due anche in quanto promotrici ufficialmente di iniziative tendenti ad affrontare gli episodi di abusi e molestie sessuali nei confronti di tesserati.

Questo primo incontro servirà a gettare le basi per iniziative condivise ed allargate a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, in maniera da sensibilizzare il mondo dello sport nel suo complesso. Per questo saranno organizzati successivamente altri incontri, sulle medesime tematiche, che coinvolgeranno le altre discipline sportive interessate.