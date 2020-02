Coppa del Mondo, 11 azzurri in gara a Dresda SHORT TRACK





Pubblicato: 06 Febbraio 2020

Dopo le grandi emozioni degli Europei la Nazionale italiana di short track degli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu riprende la sua corsa in Coppa del Mondo con la tre giorni di Dresda, in Germania, dove da domani prende il via la quinta tappa del circuito internazionale. Primo appuntamento in stagione nel Vecchio Continente e sguardo lanciato anche ai Mondiali di metà marzo a Seul, obiettivo per cui quella di Dresda rappresenta una importante tappa di avvicinamente. La squadra azzurra non conterà su Arianna Fontana, a riposo dopo un grande Europeo, ma potrà comunque contare su tutti gli altri atleti che hanno ben figurato nella rassegna continentale.

Su tutti Martina Valcepina, terza nella classifica overall e argento sui 500, intenzionata a togliersi grandi soddisfazioni proprio sulla sua distanza predilettà, quella più breve. Ma l'attenzione in casa Italia è rivolta anche alle staffette, entrambe a medaglia a Debrecen e con la voglia di confermarsi ancora. Questi gli azzurri convocati:

Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Lucia Peretti (Esercito), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle, nella foto ANSA), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Davide Viscardi (Esercito).