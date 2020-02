Trampolino elastico, Cannone a Baku per conquistare la sua quarta olimpiade GINNASTICA





Pubblicato: 12 Febbraio 2020

Il Trampolino Elastico ricomincia il suo circuito internazionale della World Cup e riparte la caccia al pass olimpico per Tokyo 2020.

I ginnasti che, al mondiale di novembre, non sono riusciti a qualificare la propria nazionale per l'Olimpiade giapponese sabato e domenica avranno la possibilità di strappare il pass a 5 cerchi a Baku, penultima occasione prima della seconda tappa di Coppa del Mondo che si terrà a Brescia, il 24 e 25 aprile, prima del campionato europeo in scena a Goteborg, in Svezia, dal 7 al 10 maggio.

Nella National Gymnastics Arena della capitale azerbaijana salterà l'azzurro Flavio Cannone (foto Mezzelani/GMT Sport), in cerca dell'accesso alla sua quarta olimpiade dopo Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012.