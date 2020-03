Coppa del Mondo di Trap, 5 azzurri in gara a Cipro nella prima prova del 2020 TIRO A VOLO





Pubblicato: 04 Marzo 2020

Inizia ufficialmente la stagione agonistica internazionale del Tiro a Volo con la Prima Prova di Coppa del Mondo in programma sulle pedane cipriote di Nicosia fino al prossimo 12 marzo. Questa mattina verso la capitale della piccola Repubblica del Mediterraneo Orientale sono partite Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG) e Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, selezionate dal Direttore Tecnico Nazionale Albano Pera ed accompagnate dal Preparatore Atletico azzurro Fabio Partigiani.

Per loro il programma della gara prevede allenamenti liberi già da domani, venerdì 5 marzo, mentre la gara inizierà sabato 7 marzo con i primi 75 piattelli di qualificazione e si concluderà domenica 8 marzo con le ultime due serie di qualificazione e la finale, in scaletta per le 14.00.

Sabato 7 marzo verranno raggiunte dal Direttore Tecnico e dai colleghi della squadra maschile Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), in gara da lunedì 9 marzo per il Mixed Team.