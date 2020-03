En plein della scherma tricolore, anche la sciabola stacca il pass per i Giochi. Qualificati 207 azzurri TOKYO 2020





Pubblicato: 08 Marzo 2020

En plein della scherma azzurra a Tokyo 2020. Alla prima occasione in cui tutte le armi saranno rappresentate nel programma dei Giochi Olimpici (a Rio 2016 era ancora prevista la turnazione), le squadre azzurre saranno protagoniste su tutte le pedane.

Ogni infatti sono arrivate le due carte olimpiche che mancavano nella sciabola maschile e femminile a squadre (foto Federscherma).

La squadra maschile ha ottenuto la carta in Lussemburgo, dove è in corso la qualificazione olimpica del circuito di Coppa del Mondo.

Il quartetto italiano composto da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, è approdato in semifinale dove sfiderà l'Ungheria: quanto basta per conquistare i punti mancanti per raggiungere la carta olimpica.

La squadra femminile, invece, stacca il pass grazie all'accesso in finale nella prova di Coppa in corso ad Atene, dove il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston affronterà la Russia.

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 207 (106 uomini, 101 donne) in 24 discipline differenti con 15 pass individuali. Ecco il dettaglio:



- Vela (9 carte olimpiche per 6 equipaggi: 470 d, 470 u, Laser Radial d, Nacra 17 u/d, RS:X d, RS:X u);

- Tiro a volo (6 carte olimpiche: Trap 2 d, Skeet 2 u, Skeet 2 d);

- Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche d di cui 2 individuali);

- Tiro a Segno (5 carte olimpiche: 2 Carabina 3p u, Carabina 10 m u, 1 Pistola 25 m. U, 1 Pistola 10 m. U)

- Tiro con l'Arco (2 carte olimpiche: 1 u e 1 d)

- Nuoto di fondo (3 pass individuali: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni 10 km)

- Tuffi (1 carta olimpica piattaforma d)

- Nuoto (4 pass individuali e 16 carte olimpiche: Simona Quadarella - 1500 sl - Nicolò Martinenghi - 100 rana, Margherita Panziera - 200 dorso -, Gregorio Paltrinieri - 1500 sl -, 4x100 sl u, 4x100 Mixed Medley 2 u e 2 d, 4x200 sl u, 4x100 mista d)

- Pallanuoto (carta olimpica per la squadra maschile, 13 unità)

- Softball (carta olimpica, 15 unità)

- Pallavolo (carte olimpiche per la squadra femminile e la squadra maschile -12 d, 12 u)

- Arrampicata Sportiva (2 pass individuali: Ludovico Fossali, Laura Rogora)

- Canoa (3 carte olimpiche nella Velocità: K1 200 u, K2 1000 u – 3 carte olimpiche nello Slalom: C1 d, K1 M e d)

- Canottaggio (23 carte olimpiche: Due senza d, Doppio PL u, Quattro senza u, Quattro di coppia u, Due senza u, Doppio PL d, Quattro di Coppia d, Doppio d, Singolo u)

- Sport Equestri (Carta olimpica per la squadra di Completo: 2 u e 2 d, riserva compresa, carta olimpica nel salto ostacoli u)

- Pentathlon Moderno (pass per Elena Micheli)

- Lotta (1 carta olimpica: stile libero 74 kg)

- Beach Volley (una coppia M)

- Ciclismo - su strada (9 carte olimpiche: 5 u e 4 d) - su pista (10 carte olimpiche 4u + 4d + 2 riserve)

- Atletica (10 carte olimpiche – Staffetta 4x100 d, Staffetta 4x400 u)

- Ginnastica Artistica (4 carte olimpiche d e 2 pass individuali Ludovico Edalli - concorso generale - e Marco Lodadio – anelli)

- Taekwondo ( una carta olimpica, -58 kg U)

- Scherma (12 carte olimpiche u e 12 carte olimpiche d - fioretto maschile, fioretto femminile, spada maschile e femminile a squadre, sciabola maschile e femminile a squadre, riserve comprese)

- Karate: (3 pass individuali - Kata: Viviana Bottaro, Mattia Busato - Kumite: Luigi Busà, -75 kg)