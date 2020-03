L'ICF cancella gli eventi fino al 31 maggio. Canoa Slalom, quote olimpiche attraverso il ranking TOKYO 2020





Pubblicato: 18 Marzo 2020

La Federazione Internazionale di Canoa ha annunciato che tutte le competizioni internazionali di canoa in programma tra oggi e la fine di maggio saranno posticipate o cancellate a causa delle continue preoccupazioni legate al COVID-19.

L'ICF continuerà ad attuare i suoi piani di emergenza per far fronte alla cancellazione e al rinvio degli eventi di qualificazione di sprint, slalom di Tokyo 2020.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha ribadito il suo impegno relativamente al rispetto del programma originario dei Giochi di Tokyo, ma ha espresso il suo sostegno a sport come la canoa che ha ancora quote olimpiche da riempire.

La situazione rimane estremamente fluida, con diversi eventi chiave già annullati o rinviati. L'ICF e gli organizzatori hanno cancellato tutte le qualificazioni continentali in sprint e slalom.

Le qualificazioni olimpiche mondiali di canoa sprint in canoa previste a Duisburg, in Germania, non potranno essere disputate nella finestra che va dal 21 al 24 maggio. Tuttavia, gli organizzatori e l'ICF stanno esaminando la possibilità di organizzare l'evento alla fine di giugno. Una decisione in merito verrà presa entro la fine di aprile, ma l'ICF valuterà se tutti gli atleti saranno nelle condizioni di prendere parte alla competizione.

In base alle attuali restrizioni sui viaggi internazionali, molti atleti non sono in grado di attraversare i confini.

L'ICF utilizzerà le classifiche mondiali per attribuire le quote olimpiche per la canoa slalom ed è attualmente in discussione con il CIO l'uso dei risultati internazionali per determinare a quali paesi dovranno essere attribuite i posti rimanenti per Tokyo 2020. Questa decisione sarà presa all'inizio di aprile.

In base alle indicazioni fornite ieri dal CIO, l'ICF sta lavorando per garantire le attribuzioni delle carte olimpiche disponibili nel modo più equo e più appropriato.

L'ultimo stato delle competizioni, al 18 marzo 2020, è il seguente;

Tutte le competizioni ICF e le competizioni internazionali sono posticipate o cancellate da adesso fino a domenica 31 maggio compreso.

• Per tutte le competizioni ICF dopo il 1 ° giugno 2020, l'ICF e gli organizzatori ospitanti monitorano quotidianamente la situazione e si aggiorneranno non appena nuove informazioni saranno disponibili.

Competizioni di qualificazione olimpica:

• Canoa Sprint:

- Campionati asiatici (Pattaya, THA) - cancellati.

- Campionati Panamericani (Curitiba, BRA) - cancellati

- Qualificazioni olimpiche europee (Racice, CZE) e Coppa del Mondo 1 - cancellate

- Coppa del Mondo 2 e Paracanoe World Championships (Duisburg, GER) - rinviati (decisione da prendere alla fine di aprile)

• Canoa Slalom:

- campionati continentali:

Campionati asiatici di canoa (Pattaya, THA) - cancellati

Campionati europei (Londra, GBR) - cancellati

Qualificazioni olimpiche africane

Training a Tokyo prima dei Giochi:

- Tutti i training previsti per Tokyo a marzo e aprile sono stati annullati.

- L'opportunità del training pre-Giochi previsto per il 21-31 maggio a Tokyo sarà rivalutato entro il 15 aprile

La classifica di canoa slalom dell'ICF sarà utilizzata per determinare l'attribuzione delle quote olimpiche.

Gare di canoa Sprint