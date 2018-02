Lo sport italiano piange Brunello Spinelli, olimpionico della pallanuoto a Roma '60 SCOMPARSO OGGI A 78 ANNI





Pubblicato: 06 Febbraio 2018

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Brunello Spinelli, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Roma 1960 con la squadra italiana di pallanuoto.

Il campione toscano, insignito nel 2015 con il Collare d’Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza sportiva, è scomparso oggi a Firenze all’età di 78 anni.

Il Presidente del CONI, a titolo personale e per conto dello sport italiano, abbraccia la sua famiglia e tutti gli appassionati della pallanuoto per la perdita di uno dei protagonisti di un successo che he ha contribuito a creare il mito del Settebello.