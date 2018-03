Da domani Mondiali a Milano con 11 azzurri in gara PATTINAGGIO DI FIGURA





Pubblicato: 20 Marzo 2018

I migliori pattinatori di tutto il mondo saranno a Milano, da domani al 25 marzo 2018, per conquistare i prestigiosi titoli di Campione del Mondo nelle diverse specialità del pattinaggio di figura. Il palcoscenico della manifestazione sarà il Mediolanum Forum di Assago, importante polo sportivo a livello europeo. L’evento iridato, giunto alla 108a edizione, ritorna a Milano dopo ben 67 anni, dopo essere passato, sul territorio italiano, anche per Cortina d’Ampezzo (1963) e Torino (2010).

Saranno presenti tutti i più grandi atleti della disciplina e certamente non potevano mancare i rappresentanti italiani, protagonisti in prima linea a Pyeongchang e motivatissimi per giocarsi al meglio le proprie chance davanti al pubblico di casa in un evento imperdibile.

Sono undici, in tal senso, gli azzurri convocati per la competizione iridata, con tutti i big al via: Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Carolina Kostner (Fiamme Azzurre, nella foto ANSA), Elisabetta Leccardi (Agorà Skating Team), Marchei-Hotarek (Aeronautica Militare-Fiamme Azzurre), Della Monica-Guarise (Ice Lab), Cappellini-Lanotte (Fiamme Azzurre) e Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre). Oltre alla competizione vera e propria, gli ISU World Figure Skating Championship 2018 rappresenteranno una vetrina per le eccellenze del "made in Italy" di tutti i settori: dal design alla moda, passando per il food, la cultura e l’arte.

Questo il programma dell'evento:

21 MARZO



10.45 - 16.55

Femminile – Programma Corto

17.30 – 18.00

Cerimonia di apertura

18.20 – 23.00

Coppia – Programma Corto

22 MARZO

10.00 - 15.45

Maschile – Programma Corto

18.55 – 21.55

Coppia – Programma Libero

23 MARZO

11:00 – 16.15

Danza sul ghiaccio – Programma corto

18.30 – 22.25

Femminile – Programma Libero

24 MARZO

10:00 – 14.05

Maschile – Programma Libero

15.20 – 18.35

Danza sul ghiaccio – Programma Libero

25 MARZO

14:30 - 17:00

Gala di esibizione