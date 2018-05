Coppa del Mondo, nel weekend azzurri in gara ad Astana TRIATHLON





Pubblicato: 16 Maggio 2018

Sabato 19 maggio, Astana, capitale del Kazakistan, ospita la Coppa del Mondo di triathlon: 66 uomini e 59 donne al via nella prova su distanza olimpica che vedrà in gara una nutrita delegazione azzurra.

Su comunicazione di Joel Filliol, Olympic Performance Director della Fitri, parteciperanno alla World Cup di Astana Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), già a podio in Coppa del Mondo a Mooloolaba, Verena Steinhauser (Project Ultraman), Ilaria Zane (DDS), Massimo De Ponti (C.S. Carabinieri) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) mentre sono iscritti a titolo personale Sara Papais (T.D. Rimini), Luca Facchinetti (707), Andrea Secchiero (G.S. Fiamme Oro) e Matthias Steinwandter (C.S. Carabinieri). A supporto degli azzurri, ci sarà lo staff formato da Francesco Fissore (Performance Manager), Simone Diamantini (Tecnico 7MP Squad) e Katia Filipponi (Fisioterapista).

Nella gara maschile, risultano iscritti l'ungherese Bicsak (5° alla WTS di Yokohama), il francese Duchampt, i fratelli Polyanskiy e il tedesco Schomburg mentre in ambito femminile le azzurre dovranno vedersela con Sanders (Rsa), Kovacs (Hun), Dodet (Fra), Yelistratova (Ukr), Moana-Veale (Aus), Godoy (Esp). Tracciato di gara che si articola in 2 giri di nuoto da 750 metri ciascuno (partenza dal pontone), 6 tornate da 6.7 km per il ciclismo (con qualche salitella e diverse curve), 3 giri da 3.34 km (senza difficoltà altimetriche) per la frazione di corsa).