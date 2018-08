Europei: azzurri in Polonia per le medaglie e i pass di Minsk 2019 TIRO CON L'ARCO





Pubblicato: 23 Agosto 2018

Gli azzurri del tiro con l'arco prendono la mira a Campionati Europei che si disputeranno a Legnica, in Polonia, dal 26 agosto al 1 settembre 2018. La rassegna continentale, oltre ad assegnare i titoli individuali, a squadre e mixed team, assume particolare valore perché metterà in palio anche i pass per la seconda edizione dei Giochi Europei di Minsk 2019 che, per la prima volta, prevedono la partecipazione della divisione olimpica e della divisione compound.

La Nazionale Olimpica, prima di partire alla volta della Polonia con volo Torino-Francoforte e poi Francoforte-Wroclaw il 26 agosto, da oggi fino a domenica, sarà impegnata in raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa.



Gli atleti convocati sono gli arcieri dell'Aeronautica Militare Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci, campioni del mondo in carica, insieme alle iridate junior 2017 Lucilla Boari (GS Polizia di Stato - Fiamme Oro), Tatiana Andreoli (Arcieri Iuvenilia) e Vanessa Landi (Arcieri Montalcino).



Al seguito degli azzurri nel corso del raduno ci saranno il Direttore Tecnico Mauro Berruto, i Tecnici dell'Olimpico Wietse Van Alten, Matteo Bisiani e Ilario Di Buò, il fisioterapista Andrea Rossi, il medico federale Arrigo Giombini e il preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti.

Non prenderanno parte al raduno di Cantalupa, ma sono pronti ad affrontare la rassegna continentale anche gli azzurri del compound, agli ordini del coach Flavio Valesella. Partiranno direttamente il 26 agosto Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), Federico Pagnoni (Arcieri Montalcino), Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo), Marcella Tonioli(Arcieri Montalcino), Irene Franchini (Fiamme Azzurre) e Anastasia Anastasio (Marina Militare).



Per tutti loro l'importante novità di potersi giocare in Polonia i pass per accedere alle gare individuali e mixed team dei Giochi Europei di Minsk 2019.