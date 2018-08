Presentate le squadre azzurre per i Mondiali negli USA: in palio le prime carte olimpiche per Tokyo SPORT EQUESTRI





Pubblicato: 30 Agosto 2018

È un’Italia agguerrita quella che dall’11 al 23 settembre prenderà parte all’edizione 2018 dei FEI World Equestrian Games™ di Tryon in North Carolina (USA). Una trasferta impegnativa per la delegazione azzurra, per gli atleti e per i cavalli che dovranno affrontare il lungo viaggio oltre oceano. Campionati del Mondo e Olimpiadi, però, sono due dei traguardi più importanti per lo sportivo e i nostri azzurri sono già pronti a combattere al cospetto delle numerose nazioni rappresentate nell’evento mondiale.

Sono state presentate oggi le squadre italiane che saranno impegnate dall'11 al 23 settembre nei prossimi FEI World Equestrian Games™ di Tryon in North Carolina (USA). La conferenza stampa si è svolta all’ippodromo Gen. Giannattasio, presso la sede dell’8° Reggimento Lancieri di Montebello a Roma. Al tavolo dei relatori il Presidente della FISE Marco Di Paola e il co-fondatore e amministratore di Cavalleria Toscana Jonathan Sitzia, azienda italiana nuova partner della Federazione. Presenti il Segretario Generale della FISE, Simone Perillo, il Direttore sportivo delle discipline non olimpiche e selezionatore del settore salto ostacoli, Duccio Bartalucci e una rappresentanza di azzurri, composta dall’aviere capo Luca Marziani (salto ostacoli), appuntato scelto Stefano Brecciaroli (completo), Anna Cavallaro (volteggio) e Francesca Salvadè (paradressage), che hanno indossato in anteprima le nuovissime divise della nazionale.

L’Italia si presenta in campo con sette delle otto discipline previste dal programma del Campionato del Mondo: Salto ostacoli, Dressage, Completo, Paradressage, Endurance, Volteggio e Reining (assenti solo gli Attacchi). Quello di Tryon è un Campionato del Mondo molto importante soprattutto in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, perché proprio i WEG saranno la prima possibilità di qualifica olimpica diretta per i Team di salto ostacoli, completo e dressage. Le prime sei squadre classificate, infatti, staccheranno già da quest’anno un biglietto per le Olimpiadi di Tokyo.

La spedizione azzurra (34 atleti e 30 cavalli) vedrà in campo squadre italiane in tutte le specialità, mentre due saranno i cavalieri a titolo individuale impegnati nella disciplina del dressage. Saranno 31 i componenti della missione azzurra agli ordini del capo missione Andrea White, tra capi-equipe, tecnici, veterinari, maniscalchi e personale della Federazione Italiana Sport Equestri pronti a dare supporto a tutti gli atleti in gara. Ricco il palinsesto sportivo proposto per due settimane in cui i protagonisti saranno i migliori cavalli e i migliori cavalieri del mondo. Prima settimana di gara con Endurance, Rening, Completo e Dressage; mentre seconda settimana con Salto ostacoli, Volteggio e Attacchi.

Grandi numeri quelli di Tryon che attende per i prossimi FEI World Equestrian Games™ ben 1000 cavalieri e 1500 cavalli in rappresentanza di 71 nazioni partecipanti; 500 mila gli spettatori previsti. L’appuntamento mondiale si terrà con quartier generale nel Tryon International Equestrian Centre (a circa 80 miglia da Charlotte, città principale del North Carolina), un bellissimo centro che si estende per 650 ettari ai piedi delle splendide Blue Mountains e che vanta 12 campi gara e relativi campi prova e un totale di 1200 box.

La squadra italiana

SALTO OSTACOLI

Capo Equipe: Duccio Bartalucci

Aviere scelto Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII, Halifax van het Kluizebos, Irenice Horta (Prop. Stephex Stables); Piergiorgio Bucci su Driandria (P.K. Horsesale & Training/Eva Daurella); Diesel GP, Du Bois Madame (Prop. Tal Milstein Stables/Ilan Ferfder Stables Inc.); 1° aviere Luca Marziani su Tokyo du Soleil (Prop. LM Srl); appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche (Prop. A.S. Big Jump Srls); 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet su Verdine SZ (Prop. Sgh Srl); carabiniere scelto Emanuele Gaudiano su Chalou (Prop. Equi Kft); 1° caporal maggiore Alberto Zorzi su Fair Light van t Heike (Prop. Tops Horse Trading BV/Edwina Tops-Alexander).

COMPLETO

Capo Equipe: Katherine Ferguson Lucheschi

Appuntato scelto Stefano Brecciaroli (nella foto ANSA) su Byrnesgrove First Diamond (Prop. Andrew Nicholson/Mary Channer); agente Pietro Roman su Barraduff (Prop. Antonella Ascoli); agente Pietro Sandei su Rubis de Prere (Prop. Pietro Sandei); Arianna Schivo su Quefira de l’Ormeau (Prop. Arianna Schivo/Thomas Bouquet); Simone Sordi su Amacuzzi (Prop. Maria Giovanna Mazzocchi).

DRESSAGE

Capo equipe: Barbara Ardu

Pierluigi Sangiorgi su Gelo delle Schiave (Prop. Stefano Brecciaroli); Riccardo Sanavio su Glock’s Federleicht (Prop. Gaston Glock).

ENDURANCE

Capo Equipe: Angela Origgi

Melissa Bisoffi su Sharon de Suleiman (Prop. Laurence Fradj); Perrine Campanini su Vega du Clos (Prop. Wiljan Poels); Daniele Serioli su Deporto (Prop. As Equicommerce di Serioli e Aucello Snc); Carolina Tavassoli Asli su Tara du Barthas (Prop. Christian Quet); Riserva - Matteo Tamborini su Zibibbo della Bosana (Prop. La Bosana Soc Agr.).

REINING

Capo Equipe: Marco Manzi

Pierluigi Chioldo su Gun at The Gate (Prop. Antonio Zagaria); Manuel Cortesi su Pc Sliderina For Me (Prop. Az. Agr. Cortesi Pietro); Gennaro Lendi su Spat Topsail Bar (Prop. Massimiliano Rossi); Mirco Midili su Arc Sparkle Magnetic (Prop. Mirco Midili); Mirjam Stillo su Ruff Spook (Prop. Shannon Reid).

VOLTEGGIO

Capo Equipe: Daniele Dall’Ora

Squadra

Francesco Bortoletto, Silvia Stopazzini, Lorenzo Lupacchini, Greta Giannini, Andrea Bordogna, Yanik Chimirri, Longeur Laura Carnabuci. Hot Date Tek (prop.Club Ippico Monzese A.S.D.)

Individuale maschile

Francesco Bortoletto, Longeur Laura Carnabuci, Rosenstolz 99 (prop. Club Ippico Monzese A.S.D.). Lorenzo Lupacchini, Longeur Laura Carnabuci, Rosenstolz 99. Giovanni Bertolaso, Longeur Nelson Vidoni, Monaco Franze 4 (prop. Ass.Sp.Eq.la Fenice).

Individuale femminile

Anna Cavallaro, Longeur Nelson Vidoni Monaco Franze 4. Silvia Stopazzini, Longeur Laura Carnabuci, Filon (prop. Club Ippico Monzese A.S.D.).

Pas de deux

Lorenzo Lupacchini, Silvia Stopazzini, Longeur Laura Carnabuci, Rosenstolz 99 .