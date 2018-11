Milano Cortina 2026, domani a Tokyo la 1ª presentazione della candidatura per i Giochi Olimpici Invernali ALL'ASSEMBLEA ANOC





Pubblicato: 27 Novembre 2018

Domani mattina alle 6.30 italiane (le 14.30 in Giappone) la candidatura Milano-Cortina ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 verrà presentata per la prima volta sulla scena internazionale. Succederà a Tokyo all’Assemblea Generale dell’Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (ANOC) e sarà anche la prima occasione per misurare l’attrattività di questo progetto innovativo che vede coinvolte due città, Milano e Cortina, supportate dalle rispettive Regioni, Lombardia e Veneto.

Davanti agli oltre 1000 delegati di tutto il mondo, il via alle presentazioni verrà dato subito dopo pranzo, presumibilmente intorno alle 14.30 (orario giapponese) quando salirà sul palco la delegazione italiana, formata dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dalla campionessa olimpica, plurimedagliata di Short Track, Arianna Fontana. Con i quattro relatori saranno sul palco anche i membri italiani del CIO, Mario Pescante e Ivo Ferriani, il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, e Diana Bianchedi, una delle leader della candidatura.

In quest’occasione verrà proiettato un video emozionale al termine del quale verrà svelato per la prima volta al pubblico il logo di Milano-Cortina 2026.

A seguire toccherà alla delegazione di Stoccolma che è l’altra città candidata. Non sarà ufficializzato il Masterplan degli impianti perché ancora in attesa dell’approvazione da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Il Masterplan sarà reso noto soltanto dopo l’11 gennaio, prossima data di scadenza per presentare il dossier.

All’Assemblea Generale dell’ANOC sono presenti il Presidente del CIO, Thomas Bach, il Vice Presidente Vicario dell’ANOC, Julio Cesar Maglione, oltre 60 membri del CIO e i delegati dei 206 Comitati Olimpici di tutto il mondo. Quella di Tokyo è una delle due opportunità che il CIO offre alle città candidate per presentarsi al mondo olimpico. La prossima sarà in Australia alla Gold Coast dal 5 al 10 maggio prossimi, ultimo passaggio prima della Sessione, in programma a Losanna nell’ultima settimana di giugno quando si assegneranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.