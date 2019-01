Coppa del Mondo: Di Veroli 2° a Heidenheim, primo podio tra i 'grandi' per l'oro di Buenos Aires 2018 SCHERMA





Pubblicato: 11 Gennaio 2019

Davide Di Veroli sul podio dei 'grandi'. Il giovane spadista azzurro (nato il 18 agosto 2001) conquista il primo podio in carriera in Coppa del Mondo grazie al secondo posto ottenuto nella prova individuale della tappa in corso a Heidenheim.

Di Veroli, portabandiera italiano ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires2018 dove conquistò il titolo di campione olimpico nella spada individuale, ha mostrato il suo talento cristallino anche con gli avversari più 'grandi', cedendo soltanto in finale al francese Alexandre Bardenet col punteggio di 15-7.

Lo spadista italiano, il più giovane della spedizione azzurra in Germania, dopo aver ottenuto ieri il pass per il tabellone principale nella giornata di qualificazione, aveva esordito nel main draw con il successo per 15-14 contro l'israeliano Yuval Shalom Freilich, per poi avere ragione col punteggio di 15-7 dell'argentino Jesus Andres Lugones Ruggeri. Nel tabellone dei 16 aveva piazzato la stoccata del 12-11 contro il quotato svizzero Max Heinzer, approdando così al tabellone dei quarti di finale dove ha vinto la sfida contro l'ungherese David Nagy per 15-8. In semifinale, invece, aveva avuto la meglio per 9-8, al minuto supplementare, del giapponese Koki Kano.

Proprio il nipponico era stato l'artefice dell'eliminazione ai quarti di finale dell'altro spadista azzurro, Gabriele Cimini, fermato da Kano per 15-13. Nel suo percorso di gara, Cimini, dopo aver superato per 15-9 il russo Sergey Khodos, aveva avuto la meglio nel derby azzurro contro Paolo Pizzo col punteggio di 15-12. Il toscano si era poi aggiudicato il match contro il polacco Mateusz Antkiewicz anche in questo caso per 15-12.

Nel turno dei 32, a fermarsi oltre a Paolo Pizzo, era stato anche Marco Fichera, sconfitto 15-13 dal giapponese Masaru Yamada.

Stop nel primo assalto del tabellone principale invece per Enrico Garozzo, sconfitto 15-9 dal padrone di casa, il tedesco Stephan Rein, e per Andrea Santarelli eliminato per mano del cinese Gaofeng Shi col punteggio di 15-11.