Mondiali di Gwangiu, i 32 convocati azzurri NUOTO





Pubblicato: 28 Giugno 2019

L'ItalNuoto è pronta per la Corea. In seguito ai risultati conseguiti al 56esimo Sette Colli, svoltosi allo Stadio del Nuoto di Roma dal 21 al 23 giugno, il direttore tecnico Cesare Butini ha comunicato la squadra che parteciperà ai Mondiali di Gwangju, in programma dal 21 al 28 luglio. Questi i convocati: Domenica Acerenza (Fiamme Oro/Canottieri Napoli), Stefano Ballo (VV FF Modena), Alessandro Bori (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse), Federico Burdisso (Tiro a Volo), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Matteo Ciampi (Esercito/Nuoto Livorno), Piero Codia (Esercito/Circolo Aniene), Santo Yukio Condorelli (Aurelia Nuoto), Marco De Tullio (Fiamme Oro/Swim Project), Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse), Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre/Circolo Aniene), Luca Dotto (Carabinieri/Larus Nuoto), Manuel Frigo (Team Veneto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/NC Brebbia), Filippo Megli (Carabinieri/FlorentiaNC), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Luca Pizzini (Carabinieri/Fondazione Bentegodi), Matteo Restivo (Carabinieri/FlorentiaNC), Simone Sabbioni (Esercito/Swim Pro SS9), Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto); Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Elena Di Liddo (Carabinieri/Circolo Aniene), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Margherita Panziera (Fiamme Oro/Circolo Aniene), Federica Pellegrini (Circolo Aniene), Benedetta Pilato (Fimco), Simona Quadarella (Fiamme Rosse/Circolo Aniene) e Silvia Scalia (Fiamme Gialle/Circolo Aniene).