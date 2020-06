Oggi l'Olympic Day: alle 11 allenamento Federica Pellegrini-Valentina Marchei sul canale Instagram CONI CIO





Pubblicato: 23 Giugno 2020

Ci siamo. Il mondo dello sport celebra la ricorrenza della fondazione del Comitato Olimpico Internazionale (1894): oggi andrà in scena l'Olympic Day, con atleti e tifosi di tutto il mondo protagonisti attivi del più grande allenamento olimpico digitale. Dopo il contributo offerto da 23 testimonial, tra cui Valentina Marchei (pattinaggio di figura, membro del Direttivo della Commissione Atleti del CONI), che hanno realizzato il video ufficiale chiamato a presentare il modello di training previsto per celebrare l'evento, gli atleti di tutto il mondo si alleneranno dal vivo alle 11:00, ora locale declinata attraverso 20 fusi orari diversi, facendo confluire i contributi sul canale Instagram ufficiale del CIO, @olympics.





Anche il CONI è pronto a onorare l'appuntamento delle 11 con una sorpresa speciale: l'olimpionica e mito del nuoto Federica Pellegrini, candidata per un posto nella Commissione Atleti del CIO, e la stessa Valentina Marchei proporanno un live congiunto attraverso il canale Instagram ufficiale del @conisocial per tributare un sincero riconoscimento al CIO e allo sport nella sua accezione più nobile e autentica. Ogni atleta è invitato a partecipare, favorendo l'interazione con i tifosi e gli appassionati e veicolando un messaggio universale sull'importanza dello.

Da quando la pandemia di COVID-19 ha costretto il mondo a fermarsi, determinando il rinvio dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, quasi 5 mila atleti hanno coinvolto ben 243 milioni di persone online in oltre 50 paesi nella campagna CIO #StayStrong, #StayActive, #StayHealthy, condividendo i loro allenamenti quotidiani e i suggerimenti su come mantenere una forma fisica e mentale adeguata. La giornata olimpica 2020 porterà questa campagna al livello successivo.

"Celebrare la giornata olimpica può sembrare molto diverso rispetto a tutti gli anni precedenti, ma allo stesso tempo, in questa giornata olimpica, il nostro messaggio sul potere dello sport di portare speranza e ottimismo a tutti risuona ancora più forte", ha affermato il presidente del CIO Thomas Bach. "Uniamoci insieme per usare questo potere dello sport per preparare i Giochi olimpici rinviati Tokyo 2020 come un momento di solidarietà e resilienza dell'umanità", ha aggiunto il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale.