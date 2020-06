Educamp CONI, già 147 adesioni di associazioni e società sul territorio. Liguria e Veneto Regioni leader CENTRI SPORTIVI ESTIVI





Pubblicato: 26 Giugno 2020

Gli Educamp fanno il pieno di consensi. La decisione del CONI di condividere con le realtà sportive del territorio approccio e metodologia del collaudato format, con lo scopo di supportare gli Organismi Sportivi, le associazioni e la società dilettantistiche in questo difficile momento di ripresa dell’attività, ha già riscontrato l’interesse di 147 Associazioni, numero destinato a crescere ancora nei prossimi giorni.

Gli Educamp CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti ai giovani di età compresa tra i 6 ed i 14 che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di entrare in contatto con la ricchezza delle tante discipline sportive sperimentando, con insegnanti qualificati, l’attività motoria pre-sportiva e sportiva con criteri e metodologie adeguate allo sviluppo della persona e all’avviamento e orientamento allo sport.

Tutti gli operatori sportivi coinvolti - laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF con qualifiche federali specifiche – sono stati formati con un corso obbligatorio a cura dei Comitati Regionali al fine di mantenere uno standard di formazione d’eccellenza.

Le attività vengono svolte in spazi sportivi all’aperto che possano garantire tutte le misure di tutela della salute e contenimento del rischio dettate dalle Linee Guida Nazionali, Regionali e da quelle contenute nei protocolli redatti dalle FSN, DSA, EPS.

La grande novità dell’edizione 2020 è il camp di Roma organizzato dal CONI (attraverso la Preparazione Olimpica e l’Istituto di Scienza dello Sport) in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio per la prima volta all'interno del centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa. A partire dal 6 luglio e per complessive 7 settimane i giovani potranno praticare scherma, rugby, calcio, hockey, pallacanestro, taekwondo, baseball/softball, ginnastica e triathlon, interagendo anche con i campioni più titolati dello sport italiano. Per l’Educamp di Roma è possibile effettuare l’iscrizione online attraverso l’area dedicata areaeducamp.coni.it. Per conoscere tutti i dettagli, scoprire il programma giornaliero ed avere maggiori informazioni visita la pagina dedicata (http://educamp.coni.it/educamp/sedi/sedi-regionali/educamp/208.html).

Sul territorio nazionale emerge una forte adesione in Liguria, con ben 33 realtà sportive che hanno sottoscritto la convenzione con il Comitato Regionale rispettando i requisiti metodologici e organizzativi richiesti. Sono invece 30 le associazioni venete che offriranno camp settimanali da qui fino ai primi giorni di settembre mentre in otto delle nove provincie siciliane sono presenti un totale di 23 Educamp, uno dei quali ha trovato sede sulla piccola isola di Vulcano.

Scopri tutte le sedi su educamp.coni.it