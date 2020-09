Serata di medaglie per la boxe: De Piccoli, ciclista e ballerino, trionfa nei massimi 60 anni fa i Giochi Olimpici a Roma





Pubblicato: 05 Settembre 2020

Una serata indimenticabile, quel 5 settembre del 1960 ai Giochi della XVII Olimpiade. Nell’ultima finale in programma al Palazzo dello Sport di Roma, Francesco De Piccoli conquistò l’oro nei pesi massimi, concludendo magnificamente l’avventura olimpica della Nazionale di pugilato. I pugili italiani riuscirono a salire su sette dei dieci podi disponibili (tre ori, tre argenti e 1 bronzo), uno score secondo solo a quello fatto registrare dallo squadrone statunitense ai Giochi di Helsinki del 1952. Un risultato straordinario, in un torneo annoverato come uno di quelli più duri e ricchi di talento di sempre.

De Piccoli, che i romani chiamarono amabilmente Franco, fu il primo italiano a vincere il titolo nella prestigiosa categoria dei pesi massimi. Nato alle porte di Mestre, a Campalto, di umili origini (il padre operaio lavorava in fonderia, mentre la madre trasportava il latte in barca a Venezia), da bambino amava il calcio, ma provò anche con il ciclismo. Durante un allenamento, però, fu urtato da un’auto e finì in un fosso; tornò a casa malconcio e l’indomani la madre, per punizione, vendette la bicicletta.

Il padre si ammalò e fu costretto a prendere il suo posto in fonderia, concedendosi come unico svago quello del ballo, un’autentica passione. Un sabato sera, al “Bagiggi” di Spinea, fu notato dal proprietario del locale, che organizzava anche riunioni di pugilato e cosi gli propose di allenarsi nella vicina palestra, sotto la direzione di Arturo Paoletti, un ex campione europeo. Malgrado il divieto della madre, disputò il suo primo match il 6 marzo del 1955, vincendo per ko in soli quaranta secondi.

Nel 1957 arrivò la convocazione azzurra, ma per conquistare la maglia olimpica, dovette vedersela Giorgio Masteghin, che nel 1958 lo sconfisse in finale ai campionati italiani. Nei due anni successivi, invece, De Piccoli si prese la rivincita. I tecnici azzurri, tuttavia, propendevano per Masteghin, perché il mancino De Piccoli non li convinceva appieno. Tutto si decise nel ritiro pre-olimpico di Roccaraso, in una sfida tra i due contendenti.

De Piccoli aveva nascosto a tutti di essersi infortunato alla mano destra (seppure in cuor suo pensava che bastasse il suo sinistro), ma ciò non gli impedì di vincere, mandando al tappeto Masteghin, guadagnandosi così il pass olimpico. Il torneo prese il via il 25 agosto, con il turno preliminare tra lo jugoslavo Obrad Sretenović e l’irlandese Joseph Casey. Diciassette gli atleti in gara, tra cui spiccavano lo statunitense Percy Price, il sovietico Andrey Abramov, il cecoslovacco Josef Némec e il sudafricano Daniel Bekker. De Piccoli fece il suo esordio il 31 agosto affrontando il belga Willy Venneman, che si arrese dopo 1’30” dal gong per ko tecnico.

Il 2 settembre, nei quarti di finale, il 22enne veneto si ritrovò di fronte il favoritissimo Abramov, detto l’orso russo, campione europeo a Praga nel 1957 e a Lucerna nel 1959. Un avversario dallo sguardo di ghiaccio, con più di trecento match alle spalle e che picchiava senza sosta. L’azzurro, però, non si fece suggestionare dalla forza del sovietico e nel primo round gli tirò un gancio sinistro impressionante alla milza, che lo fece barcollare. L’arbitro iniziò il conteggio e nel momento in cui sembrava stesse per capitolare, il gong lo salvò.

Nella seconda ripresa Abramov partì con grande foga nel tentativo di recuperare lo svantaggio, ma l’azzurro riuscì a controbattere colpo su colpo, mantenendo il vantaggio anche nell’ultima interminabile ripresa. Il verdetto dei giudici fu unanime: 5-0. Il giorno successivo, in semifinale, sfidò Némec, già medaglia di bronzo negli ultimi due Europei. Nella seconda ripresa De Piccoli rifilò al pugile cecoslovacco un gancio sinistro di una potenza inaudita, che gli aprì il guantone in due e costrinse l’arbitro a sospendere momentaneamente il match. Némec cercava di legare ed abbracciare, per poi combattere, nella speranza di trovare il pertugio giusto; ma l’azzurro lo centrò al volto con un gancio sinistro che lo fece traballare. L’incontro, poi, restò in equilibrio fino al termine, senza particolari scossoni.

La giuria premiò ancora una volta il pugile italiano, che centrò una finale inaspettata, con il punteggio di 4-1. Il grande momento era quindi arrivato, mancava poco per coronare il sogno olimpico. De Piccoli, davanti ai ventimila dell’impianto dell’EUR, si giocava il titolo nella categoria più prestigiosa, quella oltre gli 81 kg. L’avversario da battere era Daniel Bekker, bronzo ai Giochi di Melbourne del 1956 e vincitore dei Giochi del Commonwealth di Cardiff nel 1958, tra i favoriti della vigilia.

L’azzurro dopo soli quaranta secondi piazzò una combinazione vincente incredibile, con un gancio sinistro ed un destro diretti al volto del sudafricano, che costrinse l’arbitro, il polacco Nevndig, al conteggio: ad “8”, il 28enne pugile di Dordrecht, disse che poteva continuare, ma non ci fu storia, De Piccoli lo travolse e vinse per ko tecnico dopo 1’30”. Un successo salutato dal boato della folla, che si alzò in piedi gridando il suo nome. L’ottavo Re di Roma, tra le lacrime, era campione olimpico!