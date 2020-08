Domani al via il 57° Sette Colli primo test internazionale per gli azzurri verso i Giochi di Tokyo TORNANO I CAMPIONI DEL NUOTO AL FORO ITALICO





Pubblicato: 10 Agosto 2020

Dopo incertezze e paure, dopo la graduale ripresa degli allenamenti e delle attività agonistiche, il grande nuoto torna sui blocchi della piscina olimpica del Foro Italico. Da martedì inizia il 57° trofeo Sette Colli Frecciarossa, valido come Campionato Italiano Assoluto Open 2020.

Sarà un primo evento di riferimento internazionale e stagionale.Trentaquattro gli azzurri in gara (22 maschi e 12 femmine), tra i 577 atleti iscritti (280 maschi e 297 femmine, 1309 presenze in gara), in rappresentanza di 167 società.

Anche quest'anno, nonostante l'emergenza, non mancheranno protagonisti stranieri come il ranista tedesco Marco Koch, un oro ed un argento mondiale in lunga e diciassette medaglie internazionali, nonché primatista mondiale nei 200 rana in corta; il francese Damien Joly, plurifinalista mondiale ed europeo; l'ungherese David Verraszto, due argenti mondiali nei 400 misti e tre volte campione europeo della distanza di cui detiene il titolo dall'ultima edizione di Glasgow, accompagnato anche dalla sorella Evelyn, esperta mistista, vincitrice di due ori, tre argenti e tre bronzi europei dal 2008; la francese Mélanie Henique, bronzo iridato nei 50 farfalla a Shanghai 2011 ed europeo a Budapest 2010 e plurimedagliata in vasca corta; la russa Anna Dmitrievna Egorova, specialista delle lunghe distanze e bronzo europeo in carica negli 800 stile libero, dove conquistò l'argento nella staffetta 4x200.

Le gare si svolgeranno a serie e in tre sessioni giornaliere: la prima alle 9:00, la seconda alle 11:30 e la terza, quella più veloce, in diretta su Rai Sport + HD con inizio alle 19:00 (fino alle 21.30): in acqua i sedici migliori tempi, ad eccezione degli 800 e 1500 stile libero riservate agli atleti con i migliori 10 tempi.

Spettacolo assicurato sotto le luci del Foro Italico. In vasca tutti gli azzurri, ad eccezione dell'infortunato Filippo Megli. Grande attesa per i campioni del mondo in carica Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella e per i medagliati iridati di Gwangju Gabriele Detti, Benedetta Pilato e Martina Carraro che guidano l'élite italiana sempre protagonista nelle ultime manifestazioni internazionali e proiettata verso la prossima stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo.

Questi i convocati dal Direttore Tecnico Cesare Butini:

Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli), Stafano Ballo (Time Limit), Federico Burdisso (Esercito / Tiro a Volo), Alessandro Bori (Fiamme Gialle / In Sport), Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport), Matteo Ciampi (Esercito), Piero Codia (Esercito / CC Aniene), Marco De Tullio (Fiamme Oro / Swim Project), Gabriele Detti (Esercito / In Sport), Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene), Luca Dotto (Carabinieri / Larus Nuoto), Manuel Frigo (Team Veneto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro / CN Brebbia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Luca Pizzini (Carabinieri / IC Bentegodi), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare / Aurelia Nuoto), Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia), Simone Sabbioni (Esercito / Swimpro SS9), Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto), Andrea Vergani (Nuotatori Milanesi), Mattia Zuin (Fiamme Oro / Nottoli Nuoto); Ilaria Bianchi e Martina Carraro (Fiamme Azzurre / Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto), Elena Di Liddo (Carabinieri / CC Aniene), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene), Federica Pellegrini, Benedetta Pilato e Simona Quadarella (CC Aniene), Silvia Scalia (Fiamme Gialle / CC Aniene), Carlotta Zofkova (Carabinieri / Imolanuoto).