Mondiali ad Amburgo: domani la prova individuale, domenica la Mixed Relay. Convocati 5 azzurri TRIATHLON





Pubblicato: 04 Settembre 2020

Ci siamo, riparte la stagione internazionale. Il grande triathlon torna sulla ribalta internazionale: due giorni di gare ad Amburgo, due titoli mondiali da assegnare.

Domani è in programma la World Triathlon Series, unica tappa del circuito mondiale della stagione 2020 - funestata dal Coronavirus - che assegnerà la corona iridata individuale su distanza sprint mentre domenica 6 settembre sarà la volta dei Mondiali Mixed Relay, con le nazionali di tutto il mondo pronte a darsi battaglia per il titolo a staffetta.

Per quanto riguarda i colori italiani, nella prova individuale saranno in gara Alessandro Fabian (Trif Dream), Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre) e Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro). Ai nastri di partenza nella Mixed Relay, la formazione azzurra sarà composta oltre che dalla Steinhauser, da Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) e a uno dei due uomini definito dopo la gara individuale. Lo staff che supporterà gli azzurri sarà composto da Joel Filliol (Olympic Performance Director), Fabio Rastelli (Performance Manager Squadra Nazionale), Andrea D'Aquino (Tecnico Squadra Nazionale) e Josè Miota (Fisioterapista).

Le gare non si svolgeranno nella consueta cornice del centro cittadino di Amburgo, con la zona nevralgica dell'evento situata ai piedi del municipio, ma si disputeranno nell'area del lago Stadtpark, nella zona nord della città

"Riprendere l'attività agonistica con il Campionato del Mondo assegnato su una gara secca non è per niente facile, ma questo periodo complicato ha stimolato più che mai la capacità di adattamento in ciascuno dei nostri atleti - dice Joel Filliol, Olympic Performance Director della FITRI - L'obiettivo principale in questa occasione sarà quello di esprimersi sin da subito ai massimi livelli, sia individualmente sia come squadra, nonostante tutti i nostri atleti siano reduci da un lungo periodo senza gare". (Foto Fitri)

La tappa di World Triathlon Series di Amburgo valida come Campionato del Mondo e il Mondiale Mixed Relay di sabato 5 e domenica 6 settembre saranno trasmessi in diretta su Rai Sport.