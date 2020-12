Coppa del Mondo, Federica Brignone seconda nel gigante di Courchevel SCI ALPINO





Pubblicato: 14 Dicembre 2020

Nuovo podio per lo sci alpino azzurro in Coppa del Mondo. Dopo le due vittorie ottenute da Marta Bassino nei primi due giganti di stagione, stavolta è stata Federica Brignone a regalarsi la vetrina di giornata.

L'azzurra, vincitrice della sfera di cristallo nella scorsa stagione, ha chiuso al secondo posto il gigante di Courchevel, rinviato ieri per le avverse condizioni meteo.

La gara è stata vinta da Mikaela Shiffrin, in 2'19"63, davanti all'azzurra (con 82 centesimi di ritardo), rimasta in gara con un'acrobazia nonostante un grande rischio corso nella seconda manche. Terzo posto per la francese Tessa Worley (+1"09).

Tanti rimpianti per Marta Bassino, seconda nella prima manche e autrice di una caduta che non le ha permesso di arrivare al traguardo. Vanno ancora a punti Sofia Goggia e Elena Curtoni in attesa delle gare di velocità: la bergamasca chiude nona, mentre la 29enne di Morbegno è quattordicesima. Sono rimaste fuori dalle prime trenta ed eliminate nella prima manche Laura Pirovano, Roberta Melesi, Valentina Cillara Rossi e Luisa Matilde Maria Bertani. Out in mattinata anche Petra Vlhova che però rimane leader della classifica generale.